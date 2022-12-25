شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لفرض سيطرة المستأجرين على الأراضى الزراعية.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "وداعا.. فرض سيطرة المستأجرين على الأراضى الزراعية"، استعرض خلاله حكما نهائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين للأراضى الزراعية بإنتهاء عقد الإيجار وتسليم الأطيان 7 أفدنة و12 قيراطا، حيث صدر الحكم بعد مرور 23 سنة من النزاع بين الورثة رغم أنه مدة الايجار كانت سنة واحدة فقط، والمادة 590 من القانون المدنى تحسم النزاع لصالح ورثة المالك وتعيد أحقيتهم في الأرض، وإليكم التفاصيل كاملة:

وداعا .. فرض سيطرة المستأجرين على الأراضى الزراعية.. حكم نهائي بانتهاء عقد الإيجار كان لمدة سنة.. وتسليم الأطيان لمالكها بعد نزاع استمر 23 عاما.. المادة 590 من القانون المدنى تحسم النزاع لصالح ورثة المالك



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