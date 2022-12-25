شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب العراقى للوفد الإعلامى المصرى: ندعم تعزيز التعاون لصالح الشعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، الوفد الإعلامي المصري برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم كامل جبر، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي.

وفي مستهلِّ اللقاء، رحَّب الحلبوسي بالوفد الضيف، والذي يزور بغداد بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين، مشيداً بالدور الإيجابي للإعلام والأقلام المهنية التي تسهم بتوحيد المواقف والرؤى العربية إزاء القضايا المشتركة، وشهد اللقاء نقاشاً حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

كما ثمَّن رئيس مجلس النواب العراقي موقف جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً في دعم العراق، مؤكداً أن مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في تعزيز هذا التعاون وتمتين العلاقات بين البلدين.

من جهته، عبَّر الوفد الزائر عن شكره على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال في بغداد، مؤكداً دعمه الإعلامي للعراق واستقراره وازدهاره، وأشار رئيس الوفد إلى أنهم سيكونون رسل السلام والمحبة بين البلدين الشقيقين، ومن أجل وحدة الصف العربي.