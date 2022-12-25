شكرا لقرائتكم خبر عن جدل كل عام.. هل يُعاقب أصحاب فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم؟.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان ""ساعات تفصلنا عن معركة السوشيال ميديا.. هل يعاقب القانون على فتوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم؟"، الأبعاد القانونية والتشريعية للفتاوى الشاذة التى تخرج علينا كل عام بتحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم الدينية، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن بدء معركة السوشيال ميديا بخصوص احتفالات رأس السنة ما بين مؤيد ومعارض وتحريم تهنئة الأقباط وهي الدعوات التي تنشط في مثل هذا الأيام من كل عام، وإليكم التفاصيل كاملة:

جدل كل عام.. ساعات تفصلنا عن معركة السوشيال ميديا حول أعياد الكريسماس.. هل يعاقب القانون على تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم؟.. البرلمان يدرس مشروع قانون منذ 3 سنوات.. والقضاء والقانون يتصديان للفتاوى المضللة

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