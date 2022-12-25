انت الان تتابع خبر أزمة بنزين تضرب الانبار.. طوابير طويلة وسيارات مكدسة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "محافظة الانبار شهدت، اليوم الاحد، أزمة شح بالمشتقات النفطية (البنزين) المستخدم لتعبئة السيارات".

وأضاف، أن "الازمة أدت الى وقوف طوابير طويلة من السيارات على أبواب محطات الوقود في عدة مناطق لاسيما في المحمدي وهيت والبغدادي".



وتعاني المحافظات العراقية بين الحين والأخر من شحة المشتقات النفطية لاسيما مادتي "الكازولين" و "البنزين" على الرغم من تصدير البلد مليارات البراميل النفطية شهرياً.