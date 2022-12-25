كيوكوشنكاي العراق يحقق 9 ميداليات ملونة في بطولة الخليج

وقال لاعب المنتخب، مصطفى محمد وهيب، لـ الخليج 365، إن "الوفد العراقي شارك على نفقته الخاصة في بطولة الخليج للعبة الكيوكوشنكاي في السعودية، دون أي دعم من أية جهة حكومية لكن مع ذلك تمكنا من تحقيق نتائج نوعية ورفع اسم البلد عالياً".

وأضاف وهيب، أن "العراق حصد 9 ميداليات ملونة في البطولة، 5 منها ذهبية لكل من اللاعبين (محمد عمار عدنان، مصطفى محمد وهيب، نجم الدين سمير، عمر سعد، ومحمد

مرتضى)، و3 فضيات للاعبين (علي عدنان، خالد شامل، ومحمود رعد)، وواحدة برونزية حصدها اللاعب (محمد مرتضى)".

وشدد على "ضرورة إيلاء الألعاب الفردية اهتماماً حكومياً ودعم اللاعبين عبر إقامة المعسكرات التدريبية وتوفير البنى التحتية الجيدة ورفدهم بالدعم المالي للمشاركات الخارجية؛ علماً أن الاتحاد لم يستلم أي ميزانية منذ 3 سنوات ومن الواجب والضروري دعمهم كونهم يمثلون العراق أولاً وأخيراً".