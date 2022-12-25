انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن تأمين خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار، اليوم الأحد، آمرية قوات حفظ القانون، واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه الآمرية".

وبحسب البيان، اكد الوزير "ضرورة العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان والتعامل الحسن مع المتظاهرين السلميين وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم وهذا ما نصت عليه القوانين ".



ووجه الشمري، وحدة أمن الملاعب التابعة للآمرية بـ"العمل على تأمين بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة والتعاون الكبير مع الجمهور الذي سيكون حاضراً في هذا العرس الكروي الكبير".

وأتم ابيان: "وزير الداخلية أكد دعمه لعمل هذه الآمرية، واستمع الى إيجاز عن عمل وحداتها".