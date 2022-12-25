انت الان تتابع خبر مشاهد جوية لمدينة الكوت بعد موجة الامطار الغزيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت اغلبية المحافظة العراقية، خلال اليومين السابقين، موجة من الامطار الغزيرة والأجواء الشتوية "القاسية".

وأعلنت الموارد المائية نسبة الامطار الساقطة خلال يوم الجمعة الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأمطار التي هطلت يوم أمس على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة كانت بمعدلات تتراوح بين 30 ملم إلى 40 ملم في أغلبها".



وأضافت أن "محطة قضاء العزيزية في محافظة واسط سجلت 63 ملم والتي ستساهم في تعزيز إيصال المياه إلى المحافظات الجنوبية لتلبية جميع المتطلبات وتأمين المياه للمناطق التي عانت من الشحنة المائية".

ولفتت إلى أن "موجة الأمطار والسيول أدت إلى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية مما أعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للإطلاقات المائية للمحافظة على الخزين المائي لتأمين كافة الاحتياجات ولجميع المحافظات".