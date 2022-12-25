شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. إتفاق مبدئي بين كونتي وتوتنهام من أجل البقاء مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن هناك إتفاق شبه مبدئي بين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ومسئولى توتنهام الإنجليزي من أجل بقاء المدرب على رأس القيادة الفنية للفريق، حيث يسعي كلا الطرفين لإستمرار التعاقد ومواصلة المهمة، بعد أن تحسنت نتائج الفريق بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن كونتي يحظي بالدعم الكامل من مسئولي توتنهام، بعدما ساعد المدرب الفريق للدخول فى المربع الذهبي هذا الموسم والدخول بقوة فى بؤرة المنافسة، الأمر الذي يدفع مسئولي الفريق لتجديد التعاقد مع المدرب خلال الفترة المقبلة من أجل بقائه وخلق حالة من الإستقرار بالفريق.



شرط وحيد لبقاء كونتي مع توتنهام!

ومن جانبه لا يمانع المدرب تجديد تعاقده مع توتنهام والإستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق بالموسم المقبل، شرط توفير صفقات قوية للمدرب تجعله أقرب لحصد البطولات داخل توتنهام، وليس الإكتفاء بالتواجد داخل المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، وتخطي دور المجموعات بدوري الأبطال.



توتنهام يحدد موقفه من طلب المدرب

وفى سياق متصل، وعد مسئولي نادي توتنهام كونتي بالتعاقد مع صفقات قوية للفريق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، كما أن الفريق سيجهز ملف كامل للتعاقدات التى سيطالب المدرب التعاقد معها، من أجل توفير طلباته الفنية وضمن بقاء المدرب مع الفريق خلال المرحلة القادمة.