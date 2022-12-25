الرئيس العراقي يستنكر استهداف مركز ثقافي كردي في فرنسا

24 ديسمبر , 2022
أحد أعضاء الجالية الكردية ترفع صورة للضحية أمينة قرة وهي إحدى قيادات الحركة النسائية الكردية في فرنسا خلال مظاهرة بعد يوم من قيام مسلح بإطلاق النار على مركز ثقافي كردي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص (أ.ف.ب)
بغداد: أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، استهداف مركز ثقافي للأكراد في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكداً أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا.
وقال رشيد، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «نستنكر وندين بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزاً ثقافياً للكرد في باريس، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء».
ودعا الحكومة الفرنسية إلى الإسراع بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، مشدداً على أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا؛ منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
وكان شخص أطلق أعيرة نارية على مركز ثقافي كردي وعدة متاجر؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
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