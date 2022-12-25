تركيا تبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية محتملة

24 ديسمبر , 2022
مقاتلة «إف 16» تركية في قاعدة إنجيرليك (رويترز)
أنقرة: قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن تركيا تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا في عملية محتملة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
ونفذت تركيا عدة عمليات توغل في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب وتهدد بهجوم جديد منذ شهور. وصعّدت استعداداتها الشهر الماضي بعد هجوم تفجيري في إسطنبول حمَّلت مسلحين أكرادا مسؤولية تنفيذه.
ونفت جماعة «حزب العمال الكردستاني» المسلحة و«قوات سوريا الديمقراطية» المتحالفة مع الولايات المتحدة، بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية، ضلوعهما في الهجوم الذي وقع في شارع مكتظ مخصص للمشاة.
وشنت تركيا ضربات جوية على أهداف لوحدات حماية الشعب في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هجوم بري محتمل.
وقال أكار للصحفيين اليوم إن أنقرة تجري محادثات حول هذه العملية مع موسكو التي تدعم قوات النظام السوري. وأضاف «نجري محادثات ونتناقش مع روسيا حول جميع المسائل ومنها فتح المجال الجوي».
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