انت الان تتابع خبر طالبان تمنع النساء من العمل والأمم المتحدة تبدي موقفاً بشأن "الفيتو" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب ما أعلنه المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، فإن غوتيريش أعرب عن قلقه إزاء حظر حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان (محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة على الإرهاب) على النساء العمل في المنظمات الإنسانية.وقال دوجاريك إن "الأمين العام منزعج بشدة من الأمر الذي ورد عن سلطات طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية"، مضيفا أن "القرار سيقوض عمل العديد من المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة النساء والفتيات".

وفقًا للمتحدث باسم الأمم المتحدة، شدد غوتيريش على حق جميع النساء في المشاركة في القوى العاملة.

وقال، إن "إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فعال يتطلب وصولاً كاملاً وآمناً ودون عوائق لجميع العاملين في مجال تقديم المساعدة ، بمن فيهم النساء، وسيؤدي الحظر المفروض على النساء اللائي يعملن مع المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في أفغانستان إلى مزيد من المشقة التي لا توصف لشعب أفغانستان".



وفي وقت سابق أمس السبت، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على تويتر إنه يشعر بالقلق من حظر طالبان على النساء توصيل المساعدات الإنسانية في أفغانستان وحذر من أن هذا القرار "قد يكون مدمرًا للشعب الأفغاني".

وكانت وسائل إعلام أفغانية، قد كشفت أمس السبت أن حكومة طالبان أمرت جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل موظفاتها حتى إشعار آخر.

وأمرت وزارة التعليم الأفغانية التابعة لحكومة طالبان يوم الثلاثاء بتعليق تعليم الفتيات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية. لاقى قرار السلطات الأفغانية انتقادات شديدة من قبل عدد من المنظمات الدولية وقادة العالم.