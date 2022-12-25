انت الان تتابع خبر السيستاني يحدد الحكم الشرعي من الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً لموقع مكتبه، أكد المرجع السيستاني، أنه "لا مانع منه في حدّ ذاته، نعم إذا كان يقترن بشيءٍ من الفساد أو ترويج الضلال لم يجز".

وأحتفل المسيحيون في العالم بعيد الميلاد الذي يمثل ذكرى ميلاد يسوع المسيح في ليلة 24 كانون الاول ونهار اليوم، وهو أهم الاعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويتم الاحتفال به جماعيا كوضع شجرة الميلاد وتبادل الهدايا وإستقبال بابا نويل وتناول عشاء الميلاد.



ويحتفل المسيحيون حول العالم ايضا بعيد رأس السنة الميلادية في ليلة 1 كانون الثاني من كل عام، ولا يقتصر الاحتفال به على المسيحيين فقط، بل يشاركهم في ذلك الكثير من أبناء الديانات الأخرى.

وتشهد العاصمة بغداد وأغلب المدن، احتفالات واسعة بمناسبة رأس السنة، ليلة الأول من كانون الثاني من العام الجديد تستمر عدة ساعات.

