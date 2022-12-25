انت الان تتابع خبر بسبب سقف الاسعار.. روسيا تتخذ خطوات جديدة بشأن النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوزير في مقابلة: "نرى الآن أن شركاتنا وشركات النفط تعيد توجيه خطوط إمدادها من الغرب إلى الشرق وإلى بلدان أخرى.. نحن نبحث عن مستهلكين جدد للنفط، حيث سيزداد الطلب على النفط حسب توقعات الوكالات.. سنبحث عن أسواق جديدة، وسنبحث عن لوجستيات جديدة، وربما تكون أكثر تكلفة".وتواجه روسيا حزمة متزايدة من العقوبات الغربية منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا في فبراير الماضي، وكان آخر تلك العقوبات ما أقره مسؤولو الاتحاد الأوروبي في 3 ديسمبر بتحديد سقف لسعر الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وهو القرار الذي بموجبه سيتوجب على أي شخص يريد الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الكتلة الأوروبية، وخاصة التأمين، دفع هذا السعر أو أقل.

وأضاف وزير المالية الروسي أن السقف السعري "سيؤدي بالتأكيد إلى تشوهات الأسعار وتشوهات السوق"، مضيفاً: "ستقدم الدول الغربية غداً على وضع سقوف أسعار لمنتجين آخرين، وهو ما لا يمكننا الموافقة عليه.. ولن نوفر مصدر الطاقة الرئيسي لدينا ببعض الأسعار التي ستحددها الدول الغربية، لن نسمح بذلك".



وقدّر الوزير أسعار النفط بالميزانية عند 70 دولاراً للبرميل، و65 دولاراً بحلول العام 2025.

وتشكل إيرادات النفط والغاز في الموازنة الاتحادية لروسيا نحو ثلث إجمالي الإيرادات، وفقاً للوزير، الذي قال إن موسكو متحفظة للغاية بشأن مؤشرات أسعار موارد الطاقة عند التخطيط للميزانية، التي تسعى لخفض العجز بها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وأقل من 1% بحلول العام 2025، في حين تبلغ الديون حالياً حوالي 18٪ من الناتج المحلي.

وذكر الوزير أن أميركا المستفيد الأول من العقوبات الغربية، وأن بلاده لن تورد النفط بموجب عقود تحدد حدود الأسعار التي تقدمها الدول الغربية، منتقداً العقوبات المفروضة على النفط الروسي، معتبراً إياها "مقياس غير سوقي على الإطلاق".

واعتبر "سيلوانوف" أن العقوبات الغربية أثرت على أوروبا بالقدر ذاته الذي أثرت به على روسيا.

وتابع: "ما أراده الأميركيون حدث، زادت إمداداتهم من النفط والغاز إلى السوق الأوروبية.. أمريكا مستفيدة وأوروبا تخسر".

وتوقع الوزير أن يحدث، هذا العام، انخفاضٌ في ديناميكيات الاقتصاد بنسبة أقل من 3%، وتجاوز التضخم قليلاً حاجز الـ12%. وذكر أنه تم تحديث قاعدة الميزانية التي تحد من استخدام عائدات ميزانية النفط والغاز للإنفاق، ما سمح بتكديس الاحتياطيات في صندوق الثروة الوطني، الذي ساعد روسيا في التغلب على جميع الصعوبات التي تواجهها في ظروف القيود.

"وتطرق سيلوانوف خلال المقابلة إلى اتجاه موسكو لتعزيز الانتقال إلى تسوية المعاملات التجارية بالعملات الوطنية، وقال إن "عملة الدول الغربية أظهرت خطورتها"، بعدما تخلفت أوروبا عن الوفاء بالتزاماتها، وجمدت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي كانت مخزنة بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني، بحسب الوزير.

وأفاد الوزير: "نتحرك أكثر فأكثر مع شركائنا التجاريين إلى الحسابات بعملاتنا الوطنية.. هذا يخلق بعض الأمن والاستقرار، وبالنظر إلى أننا نعيد هيكلة العلاقات التجارية من الغرب إلى الشرق، فإن هذه العملة ستكون مطلوبة في الوقت الحالي".