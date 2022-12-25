شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء منصة إلكترونية شاملة لكل ما يحتاجه الداعية والخطيب أمام "دينية الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، اليوم، مناقشتها حول مقترح المقدم من النائبين يوسف عامر والنائب محمد عبد المعطى بشأن "إنشاء منصة إلكترونية شاملة لكل ما يحتاجه الداعية والخطيب والإمام".

وبحسب اللائحة الدينية لمجلس الشيوخ تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتى: الشئون الدينية، والمساجد ودور العبادة والأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، والتعليم الأزهرى، والسياسات والتشريعات الخاصة بالشؤون الدينية والأوقاف، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، قد عقدت أول مقرأة مسجدية مجودة لكبار القراء برواية حفص من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، برئاسة القارئ الشيخ محمود الخشت، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ محمود الطوخي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وإشراف فنى عبد العزيز عمران، وبحضور وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن والمساجد، والدكتور محمود خليل مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد ملكة عضو الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مفتتح جلسة التلاوة، وجه القارئ الشيخ محمود الخشت رئيس المقرأة الشكر والعرفان نيابة عن قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية جميعًا، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ما يقوم به من عناية للقرآن الكريم ورعاية أهله، واهتمام وزارة الأوقاف باستحداث الأنشطة القرآنية التي لم تُسبق إليها، ومنها هذا الحدث الفريد بإطلاق أول مقرأة مسجدية مجودة لكبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية .

وكشفت وزارة الأوقاف، فى بيان سابق، استحداث عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022، كان من بينها إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش)، وإطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص)، وإطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة)، كما تم إطلاق مقرأة الأئمة القراء، وإطلاق 2864 مقرأة للجمهور، إطلاق 18 مجلسًا للإقراء على كبار القراء، إطلاق 36 مقرأة للسيدات، إطلاق 5 مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات، إطلاق 25 مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة، عودة العمل بـ 836 مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها 7298 عضوًا".