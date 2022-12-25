شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. أرسنال تكثف مفاوضتها من أجل خطف "جواو فيليكس" بالمريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال إقترب بشدة من إتمام التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب نادي أتليتكو مدريد، حيث من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تطورات قوية بشأن الصفقة وإنتقال اللاعب إلى "الجانرز" على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وأضافت التقارير أن أتليتكو مدريد أصبح لديه الرغبة فى التخلص من الصداع الذي يسببه اللاعب للفريق بالفترة الحالية، خاصة أن اللاعب يصمم على المشاركة بشكل أساسي فى كافة المباريات دون أن يتم إستبداله أو جلوسه إحتياطيًا، الأمر الذي يثير إستياء المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.



عقبة وحيدة تفصل أرسنال من اللاعب!

وتعد العقبة الوحيدة التى تفصل جواو من الإنتقال إلى نادي أرسنال، متمثلة فى صيغة إلزامية الشراء، حيث يريد النادي الإنجليزي التعاقد مع اللاعب لمدة موسمًا واحدًا على سبيل الإعارة دون وضع بنود إلزامية لشراء اللاعب، تحسبًا لعدم تأقلم اللاعب مع الفريق فى المرحلة المقبلة.



أتليتكو مدريد يحدد سعر فيليكس!

وأكدت بعض المصادر القوية داخل نادي أتليتكو مدريد أن الفريق لن يقرر بيع اللاعب بشكل نهائي إلا فى حال وصول عرض مالي قوي يتخطي حاجز ال 100مليون يورو، أما بإستثناء ذلك فستكون وجهة الإعارة هي الأقرب للاعب خلال المرحلة المقبلة.