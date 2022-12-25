انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتكريم منتسب في توزيع كهرباء شمال الناصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "وجه بتكريم المنتسب في توزيع كهرباء شمال الناصرية الشهيد (قاسم حسن عجيل)، الذي فارق الحياة أثناء أداء عمله في واجب صيانة الشبكة الكهربائية في محافظة ذي قار يوم أمس".وأضاف، أن "السوداني قدّم العزاء لأهله وذويه ومحبّيه، مُكبِراً في الشهيد روح الالتزام والعطاء والتفاني في أداء الواجب خلال أسوأ الأحوال الجوية".

بحسب البيان، شدد رئيس مجلس الوزراء، على دوائر الكهرباء كافة "التزام أعلى درجات الاحتياط وإجراءات السلامة لحماية المنتسبين، وضمان عدم تكرار هذه الحوادث المؤسفة".