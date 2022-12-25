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رونالدو يشيد بمستوى مبابي خلال المونديال: "الأفضل واداءه مبهر"

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2022-12-25 | 06:50

رونالدو يشيد بمستوى مبابي خلال المونديال: "الأفضل واداءه مبهر"

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الخليج 365 – رياضة

كشف رونالدو أسطورة الكرة البرازيلية عن اختياره لأفضل لاعب في كأس العالم قطر 2022.

وقال رونالدو إن "مبابي أكثر لاعب أثار إعجابي في المونديال، لقد قدم بطولة مميزة من المباراة الأولى وحتى النهائي".

وأضاف "مبابي لم يسجل ضد إنكلترا في ربع النهائي وأمام المغرب في المربع الذهبي لكنه قدم مستويات جيدة بجانب التمريرات الحاسمة".


نوه "من الناحية الفنية مبابي تفوق بشكل مبهر ولا يمكن إيقافه كان يجب أن يتم اختياره أفضل لاعب في كأس العالم لأنه يستحق ذلك".

وشدد "كان مبابي رائعا في المباراة النهائية عندما أحرز 4 أهداف لأنني أحسب له النجاح في تسجيل ركلة الترجيح".

ولفت "هناك الكثير من اللاعبين الذين تمتعوا بسرعة كبيرة في المونديال لكن مبابي كان اللاعب الذي يتمتع بأفضل سرعة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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