انت الان تتابع خبر تخص المشاهدات.. "تويتر" يطرح ميزة جديدة للمستخدمين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماسك، مشيراً إلى أن الأداة التي تسمح للأشخاص بمعرفة عدد المرات التي شوهدت فيها تغريدتهم: "سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعدادات لإيقافها، لكنني أعتقد أن كل شخص تقريباً سيحبها"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".وبشكل منفصل، نفى ماسك تقريراً لرويترز صدر يوم الجمعة بأنه أمر بإزالة ميزة "تويتر"، والمعروفة باسم "#ThereIsHelp"، والتي روجت للخطوط الساخنة لمنع الانتحار وموارد السلامة الأخرى. وذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر، أن الميزة كانت مختفية في الأيام القليلة الماضية.

ويتفاعل الملياردير بنشاط مع اقتراحات المستخدمين حول كيفية تحسين منصة التواصل الاجتماعي منذ استحواذه على 44 مليار دولار

