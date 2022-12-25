شكرا لقرائتكم خبر تمديد بقاء قوة حفظ السلام في الجولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لـ6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023.

يشار إلى أنه تم تكليف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان، بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ 1974.

ويطالب القرار رقم 2671، الذي حظي بتأييد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بالإجماع، الأمين العام بضمان امتلاك قوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك القدرات والموارد اللازمة للوفاء بتفويضها بطريقة آمنة ومأمونة.