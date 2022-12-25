شكرا لقرائتكم خبر باتيلي يحث الليبيين على إجراء انتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، كل الليبيين من مختلف التوجهات إلى أن يجعلوا من 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال في بيان: «إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام مشوب بالمرارة، ذلك أنه يصادف أيضا الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات العامة.. لقد ضاع عام كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار».

وعد باتيلي أن صبر الشعب الليبي آخذ في النفاد، وآن الأوان لإعلاء مصلحة البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.