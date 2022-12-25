باتيلي يحث الليبيين على إجراء انتخابات

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وقال في بيان: «إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام مشوب بالمرارة، ذلك أنه يصادف أيضا الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات العامة.. لقد ضاع عام كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار».وعد باتيلي أن صبر الشعب الليبي آخذ في النفاد، وآن الأوان لإعلاء مصلحة البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.
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