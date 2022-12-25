شكرا لقرائتكم خبر رئيس الجزائر: علاقتنا مع السعودية قوية .. وتونس لن تنهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون علاقة بلاده مع السعودية بـ»القوية» وقال: «إن البلدين يكنان لبعضهما البعض احتراما كبيرا».

وأشار في مقابلة مصورة مع وسائل الإعلام الجزائرية، إلى أنهم ينتظرون زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنها كانت من المفترض أن تكون قبل القمة العربية التي استضافتها الجزائر، مشيدا بالعلاقة المميزة لبلاده مع المملكة.

واستطرد، «علاقتنا مع المملكة طيبة جدا جدا، وشعرت بذلك خلال زيارتي لها ولقائي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. الأشقاء السعوديون يكنون احتراما خاصا للجزائر، والجزائريون كذلك. القرارات الخارجية سيادية لنا ولهم، نحاول أن نفهم بعضنا البعض».

وأكد الرئيس الجزائري ثقته الكبيرة، بأن تونس لن تنهار، وأنها ستخرج منتصرة من أزمتها، وقال: «الرئيس التونسي قيس سعيّد إنسان نزيه ومثقف وقومي، ونحن نكن أقصى الاحترام لكل الشعب التونسي، ولن نسمح بالتدخل في شأن تونس لا لأنفسنا ولا لأي طرف آخر».

وجدد تبون، التأكيد على أن الحل الوحيد في ليبيا هو تنظيم الانتخابات، واحترام خيارات الشعب الليبي، وكشف أن بلاده ستواصل مع بداية 2023 مسعى إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، مع العمل مع دول أخرى من أجل تطبيق توصيات القمة العربية، داعيا كل الدول العربية وتلك المحبة للسلام لدعم فلسطين كدولة قائمة الأركان وكاملة الحقوق خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة.

وشدد على أن ملك الأردن عبدالله الثاني لم يكلمه عن أية وساطة بين الجزائر والمغرب، وقال: «لقد ظلموا الملك عبدالله الثاني، هو إنسان طيب، لم يذكر لي أي دولة، ولم يكلمني عن أية وساطة لا هو ولا غيره».

وكانت تقارير ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وملك الأردن عبدالله الثاني، يقودان جهود وساطة منفصلة لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب.