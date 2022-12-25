إصابة طفلة فلسطينية في اعتداءات بالضفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيبت طفلة فلسطينية، مساء اليوم، في اعتداء مستوطنين على مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين رشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة في قرية أوصرين، جنوب مدينة نابلس، مما أدى إلى إصابة طفلة فلسطينية تبلغ من العمر عاما ونصف بجروح. من جانب آخر، أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن 29 أسيرة فلسطينية يقبعن حاليا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهن طفلتان، وست أسيرات أمهات لأطفال، مبينا أن الأسيرات يعشن ظروفا إنسانية صعبة، خاصة الأسيرات اللواتي يعانين من أمراض وجروح. من جانب آخر، أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن 29 أسيرة فلسطينية يقبعن حاليا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهن طفلتان، وست أسيرات أمهات لأطفال، مبينا أن الأسيرات يعشن ظروفا إنسانية صعبة، خاصة الأسيرات اللواتي يعانين من أمراض وجروح.

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