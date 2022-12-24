بعد منعهن من التعليم الجامعي.. طالبان تمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات

ويأتي القرار بعد أيام من منع طالبان النساء الأفغانيات من التعليم الجامعي.
وقالت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس "وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحليّة والدوليّة". وأكد متحدث باسم الوزارة توجيه هذا الأمر إلى المنظمات غير الحكومية.
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