مصر.. كشف موظف تورط في قضية فساد كبرى

أكدت وزارة المالية، أنها تمكنت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من كشف موظف يعمل بقطاع التمويل، تورط بقضية فساد كبرى.

وقالت الوزارة إن الموظف استغل منصبه كمسؤول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى بعض الجهات، وقام بإجراء عدة عمليات تحويل من خلال عدة جهات إلى شخصين آخرين معه لا يعملان بوزارة المالية خلال الأشهر الماضية، موضحة أنه تم بالتنسيق أيضا مع هيئة الرقابة الإدارية، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على هذا الموظف وإحالته للنيابة العامة .

وذكر بيان لوزارة المالية، أن رجال الرقابة الإدارية نجحوا فى إلقاء القبض على الموظف الفاسد، والشخصين الآخرين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. أضاف البيان، أنه تم تشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية التي استولى عليها هؤلاء المحتالون، وبلغت 17.7 مليون جنيه، وقد قاموا برد مبالغ مالية وممتلكات تقترب قيمتها من المبلغ المستولى عليه، لافتا إلى أن النظم المالية الإلكترونية ساعدت فى الحصر الفوري لكل المبالغ المالية المستولى عليه، موثقة بأوامر الدفع الإلكترونية التي صدرت للشخصين من هذه الجهات.

أشار البيان، إلى أن وزارة المالية، قامت على الفور، بمراجعة كل الإجراءات، وتحديثها، وتدعيمها؛ لتعزيز نظم المراجعة الداخلية والحوكمة الإلكترونية للنظم المالية؛ على النحو الذى يحول دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.

أكد البيان، استمرار وزارة المالية فى تطوير منظومة الرقابة الداخلية، بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، على نحو يُسهم فى تحسين الانضباط المالي في الجهات الحكومية، مشددًا على التزام وزارة المالية بالتعامل القانوني الحاسم مع أي مخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية؛ حفاظًا على المال العام.