شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، العمل خلال الفترة الأخيرة على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

سكرينيار يقترب من ليفربول

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، مهتمه بالتعاقد مع اللاعب ميلان سكرينيار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم الخط الخلفي للريدز بالموسم الجديد.

وأكدت التقارير على أن ليفربول، يرغب في ضم مدافع جديد بالفترة المقبلة حيث أبدى يورغن كلوب اقتناعه بضم شكرينيار وسوف يتم التواصل مع وكلائه قريبًا.

والجدير بالذكر أن عقد شكرينيار مع إنتر ميلان، سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث لم ينجح ناديه في تجديد عقده حتى الآن.