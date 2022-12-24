انت الان تتابع خبر خلال 2022.. مركز البصرة يسجل إحصائية نوعية في العلاج الاشعاعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " المركز سجل أرقام ومؤشرات إيجابية متميزة في مجال تقديم العلاج الاشعاعي لمرضى الاورام الذين يتلقون الخدمات في المركز بالعلاج الاشعاعي وذلك من خلال الإحصائية الصادرة عن المركز خلال العام الحالي 2022، حيث بلغ عدد المرضى المراجعين من محافظة البصرة 1248 تلقوا العلاج الاشعاعي وعدد الجلسات الكلي لعموم المحافظات 25985 جلسة علاجية وبقائمة انتظار لا تتجاوز ال24 ساعة وكما هو مبين في الجدول المرفق الذي يفصل اعداد المراجعين من البصرة وباقي المحافظات وأعداد الجلسات العلاجية التي قدمت لهم خلال هذا العام حتى الآن".



واضافت: "ويأتي هذا الانجاز نتيجة للجهود المتواصلة من قبل منتسبي المراكز المتخصصة من مختلف الملاكات".

واكدت الوزارة "استمرارها بتطبيق اولويات البرنامج الحكومي لتطوير القطاع الصحي عمومًا والمراكز التخصّصية ومن اهمها مراكز علاج الحالات السرطانية".

