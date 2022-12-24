انت الان تتابع خبر كابيلو بشأن مسيرة رونالدو: مغرور واصبح عبئا على الافرقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442201-638074950486262908.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-24 | 17:08
المصدر:
255 مشاهدة
فتح الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني السابق ليوفنتوس وريال مدريد، اليوم السبت، النار على كريستيانو رونالدو، أسطورة البرتغال، بعد الفترة السيئة التي مر بها الدون خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا