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كابيلو بشأن مسيرة رونالدو: مغرور واصبح عبئا على الافرقة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442201-638074950486262908.jpg

2022-12-24 | 17:08

كابيلو بشأن مسيرة رونالدو: مغرور واصبح عبئا على الافرقة

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فتح الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني السابق ليوفنتوس وريال مدريد، اليوم السبت، النار على ، أسطورة البرتغال، بعد الفترة السيئة التي مر بها الدون خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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