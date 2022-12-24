انت الان تتابع خبر احتراق مدمرة أمريكية في فلوريدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم تكشف البحرية الأمريكية تفاصيل الحادث الذي وقع، أمس الجمعة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري تايمز" الأمريكي.

لكن الموقع أشار إلى أنه تم نقل 6 من البحارة الذين كانوا على متن المدمرة إلى المستشفى، بينما استطاع طاقمها من السيطرة على الحريق بمساعدة فرق الطوارئ، وتم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث وحجم الخسائر الناتجة عنه.



وتنتمي المدمرة "يو إس إس كارني" إلى فئة المدمرات الأمريكية "أرلي بيرك"، التي تعد من أحدث المدمرات في الأسطول الحربي الأمريكي.