شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يوقع بروتوكولات لضم 4 مؤسسات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، اليوم السبت، مذكرات تفاهم وتعاون لضم 4 مؤسسات أهلية وتنموية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة التوسع في المبادرات والانشطة التنموية غير التقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين في القري الأشد احتياج والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وأنشطة تتسم بالاستدامة.

تضم قائمة المؤسسات الأهلية الجديدة: مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية ومؤسسة بنك الشفاء المصري ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، وأشار التحالف في بيان له إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الأربع يأتي في إطار استراتيجية عمل يتبناها التحالف تستهدف توسيع الشراكات بين كيان التحالف وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بغرض تحقيق أهداف التحالف من تمكين اجتماعي واقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام ودعم خططه التنموية لعام 2023، والتأكد من وصول الدعم لكل مواطن مستحق على أرض مصر.

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيانه إنه منذ انطلاقه نهاية مارس الماضى يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات أعضاءه، وتوحيد كافة الجهود لإحداث الإثر التنموي المطلوب بما يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى في تطوير الريف المصري وبناء الجمهورية الجديدة.