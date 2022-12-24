شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية الإلكترونية.. هل تنهى معارك المطلقين بسبب الأطفال؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الرؤية الإلكترونية.. هل تنهى معارك المطلقين؟"، استعرض خلاله إشكالية الرؤية الإلكترونية، ذلك الاقتراح المقدم ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، والإيجابيات والسلبيات التى تدور حول المقترح، ورأى المواثيق الدولية فى تطبيق القانون، وهل يكون الحل الأمثل حال سفر الأب، وإليكم الفاصيل كاملة:

"الرؤية الالكترونية".. هل تحقق الغاية لدى الصغير؟.. 3 إيجابيات لتطبيق النظام أبرزها للطرف المسافر.. وسلبياتها تتمثل في "الجفاء" للمحضون.. والنموذج الإماراتى الأبرز.. والمواثيق الدولية تؤكد على الصلة والتلاحم



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