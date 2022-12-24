شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصرى يعلن انضمامه إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشارك أعضاء مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، من بينهم الدكتورة راندا فخر الدين، النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، إلى جانب فريق عمل المجلس مي عجلان، ومحمد سيف، وكيرولس نبيل، والدكتور وليد عتلم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري إنه لشرف كبير انضمام مؤسسة مجلس الشباب المصري إلى التحالف الوطني والذي يعتبر المظلة الكبرى لتنسيق عمل وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر خاصة بعد إعلان السيد رئيس الجمهورية عن عام 2022 عاما للمجتمع المدني وخلاله تم تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح ممدوح أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر مؤسسات المجتمع المدني الشبابية في مصر حيث يمتلك المجلس عدد كبير من المتطوعين داخل جميع المحافظات كما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمها المجلس منذ تدشينه في عام 2016 أكثر من 94 ألف مستفيد ويسعى المجلس إلى أن يكون الكيان الحاضن لكافة الشباب المصري والمعبر عن طموحاته وأحلامه وذلك وفق أسس تؤمن بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية .

وتابع ممدوح أن لدى مجلس الشباب المصري محاور أساسية للعمل مع التحالف الوطني خلال المرحلة القادمة تتمثل في توسيع قاعدة الشباب المستفيدين من كافة البرامج التأهيلية التي يعمل المجلس على تقديمها داخل جميع المحافظات وذلك لزيادة عدد الكوادر الشبابية المؤهلة داخل المجتمع بجانب رفع وعي الفئات المختلفة حول حقوق الإنسان ونشر التوعية بها خاصة بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الأعضاء داخل التحالف الوطني من المؤسسات والاتحادات لتوحيد الجهود في ملفات الإصلاح والتنمية.