شكرا لقرائتكم خبر عن "للرجال فقط".. 12 قضية يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته وفقا للقانون.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للرجال فقط.. 12 قضية يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته وفقًا للقانون"، استعرض خلاله عدد القضايا التي يجوز فيها للزوج إقامتها ضد زوجته طبقا للقانون، لأنه عادة ما يتم استعرض القضايا التي تخص الزوجة فقط لإقامتها ضد الزوج، فقد اشترط المُشرع توافر الظروف لكل دعوى وقضية تخص الرجل أو الزوج.

وقائمة القضايا التي من حق الزوج رفعها على زوجته تضم: " قضية حق الرؤية، وقضية تعويض واسقاط الحضانة عن الحاضنه لعدم تنفيذ حكم الرؤية، وقضية إسقاط الحضانة إذا توافرت أحد أسبابها، ودعوى بطلان عقد الزواج، ودعوى نشوز الزوجة، ودعوى استرداد مسكن الحضانة، وقضية طلب تخفيض النفقة، ودعوى لمنع الأطفال من السفر بأمر وقتي، ودعوى كف أو إبطال نفقة، وقضية مقاصة لمبلغ من المال، وقضية استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق، ودعوى فرعية بصورة مقدم الصداق فى حالة رفع الزوجة قضية خلع"، وإليكم التفاصيل كاملة:

"للرجال فقط".. 12 قضية يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته وفقًا للقانون.. "الرؤية" و"استرداد مسكن الحضانة" أبرزها.. والمُشرع اشترط توافر الظروف لكل دعوى وقضية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة



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