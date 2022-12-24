شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بالنواب تطالب بالتوسع فى زراعة نباتات تستخدم كوقود للطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عددا من مشروعات الاستثمار الزراعي بواحة باريس بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة للمحافظة.

واستعرض أصحاب تلك المشروعات الاستثمارية تجاربهم في زراعة نحو ألفين فدان من نبات الجوجوبا، حيث يتم استخلاص منه زيت يستخدم كوقود للطائرات، بالإضافة إلى استخلاص نوعا من الأعلاف من ذلك النبات.

ومن جانبهم أشاد أعضاء الوفد البرلمانى بتلك التجربة مطالبين بالتوسع فيها، حيث أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة أن نجاح تلك التجربة يمثل قيمة مضافة للبلاد، حيث يساعد في توفير العملة الصعبة للبلاد نتيجة تصديره للخارج باعتبار محصول مطلوب في السوق العالمى لاستخدامه في وقود الطائرات.

وأضاف الحصرى، أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنمية وتطوير في الطرق يساعد في خطوات التنمية الزراعية، حيث أصبح من السهل ربط مختلف المناطق بشكل يساعد علي توفير الخدمات بها لتكون صالحة للزراعة، مشيرا إلى أهمية التنوع الزراعى لدينا في مصر ما بين الزراعات الاستراتيجية والزراعات المطلوب تصديرها لتوفير العملة الصعبة بما يساعد البلاد علي مواجهة التحديات الاقتصادية.

ومن جانبه قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة، إن نجاح مصر في زراعة نبات الجوجوبا، خطوة جيدة تدل على أننا نسير في طريق التنمية الزراعية، داعيا للتوسع في زراعة ذلك النبات لاسيما وأنه لا يستهلك مياه كثيرة ويمكن استخدام مياه ذات ملوحة، بالإضافة إلي أنه نبات ناجح اقتصاديا في العائد من تصديره للخارج.

وأيدهم النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى، قائلا إن أى نجاح في تصدير محصول زراعي هو نجاح اقتصادى لمصر في توفير العملة الأجنبية التى تحتاجها البلاد في توفير احتياجاتها من الخارج.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن زراعة مثل تلك المحاصيل ذات العائد الكبير علي المزارع وكذلك علي الدولة في توفير العملة الصعبة تعد أفضل من محاصيل أخرى لا تغطي تكلفة إنتاجها ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى.

وأكد النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة، على أهمية مشروعات التوسع والاستثمار الزراعى في المناطق الجديدة ولاسيما محافظة الوادى الجديد باعتبارها من المحافظات الواعدة زراعيا لما تتميز بها من وجود مساحات كبيرة صالحة للزراعة، داعيا لسرعة استغلال تلك المساحات ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعى بها.

وأكد البنا، أهمية الاستفادة من تلك المساحات في زراعة محاصيل استراتيجية تستوردها البلاد حاليا من الخارج مثل الذرة الصفراء، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه توفير العملة الصعبة التى كانت تحتاجها البلاد لاستيراد الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف.

وقال النائب عامر الشوربجي، إن استغلال تلك المساحات الشاسعة من أراضى الوادى الجديد لتنفيذ مشروعات استثمار زراعى أمر جيد ومطلوب التوسع فيه، بهدف زيادة الإنتاج الزراعى وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

ويضم الوفد البرلمانى الذى يزور الوادى الجديد ، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسي سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر ، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، و النائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.