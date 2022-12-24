شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. نيوكاسل يقترب من خطف جوهرة فلامنجو الشابة خلال المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة "Globo Esporte "البرازيلية أن نادي نيوكاسل أقرب بشدة من حسم التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي" ماتياس فرانكا"، نجم نادي فلامنجو البرازيلي صاحب ال 18 عامًا، يأتي ذلك على غرار المستوي الرائع الذي يقدمه اللاعب رفقة فريقه البرازيلي فى منافسات الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة نيوكاسل تسعي للتعاقد بشكل جادي مع اللاعب، خاصة بعد نجاح المدرسة البرازيلية فى الملاعب الأوروبية، أسوة بتجربة رافينيا مع ليدز، وتجربة فينيسوس مع ريال مدريد، الأمر الذي يثير التفائل داخل الفريق الإنجليزي لإنهاء الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.



نيوكاسل يبتعد عن الأضواء فى صفقاته!

ويتعامل مسئولي نادي نيوكاسل مع صفقات الفريق بشكل إحترافي للغاية، حيث يبتعد الفريق عن الصراع السائد فى أوروبا على لاعبي المونديال، التى برزت خلال الأيام الماضية، ومن ثم يلجأ فى صفقاته على ضم الأوجه المتألقة الشابة، فى ظل غلاء أسعار اللاعبين بالوقت الحالي.



أسباب دفعت نيوكاسل للتفكير باللاعب!

وتعد من أفضل المميزات التى دفعت نيوكاسل لضم اللاعب، هو تميزه بالرؤية الجيدة لخطوط الملعب، بجانب إمتلاكه الجرأة فى اتخاذ قرارات حاسمة أمام المرمي، الشئ الذي يعكس شخصية اللاعب القوية رغم صغر سنه، مما يجعله قابلًا للتطور فى الدوري الإنجليزي، والذي يعد من أقوي دوريات العالم.