انت الان تتابع خبر السوداني وطالباني يبحثان التطورات السياسية ويؤكدان على تأمين الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل طالباني؛ لبحث الأوضاع السياسية العامة، وسير الجهود الحكومية لتنفيذ المنهاج الوزاري، وأهمية الدور الخدمي الذي تؤديه المؤسسات التنفيذية على مستوى محافظات إقليم كردستان العراق، وباقي المحافظات".وجرى خلال اللقاء "استعراض عدد من الملفات على مستوى العمل الوطني بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين، فضلاً عن متابعة الجهود المبذولة لتأمين الحدود العراقية وتقدّم العمل في ضبطها، وفقًا لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني".