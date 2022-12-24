انت الان تتابع خبر بدعوة من نقابة الصحفيين.. وفد إعلامي مصري يصل العراق (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن "وفداً إعلامياً رفيعاً برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (وزير الإعلام) كرم كامل جبر، وصل إلى العراق تلبية لدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين".

وأضاف، أن "الوفد ضم أيضاً علي عبد الباقي مدير وكالة انباء الشرق الاوسط، وعلاء الدين ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام، ويوسف الحسيني عضو مجلس النواب، وخالد ميري الامين العام لاتحاد الصحفيين العرب رئيس تحرير مؤسسة اخبار اليوم، بالإضافة إلى عبد الرزاق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وخالد قنديل عضو مجلس الشيوخ".



وكان في استقبال الوفد، بحسب مراسلنا، "رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ورئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد".