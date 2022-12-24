شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يدخل في صراع مع باريس سان جيرمان لخطف صفقة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل مسئولو نادى تشيلسى الانجليزي، في صراع خلال الفترة الأخيرة مع نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع أحد الصفقات القوية لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

تشيلسي يقترب من التعاقد مع سكرينيار

وكشفت تقارير صحفية عبر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، على أن تشيلسي ضمن المهتمين بالتعاقد مع الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار، نجم خط دفاع إنتر ميلان مجانًا في الصيف المقبل.

وكان باريس سان جيرمان يحاول ضم اللاعب منذ انتقالات الصيفية الماضية، لكن رفض النادي الإيطالي في التفريط به، في تلك الفترة، مما أدى إلى تأجيل الصفقة للصيف المقبل.

ومن جهته يحاول إنتر ميلان تجديد عقد المدافع السلوفاكي، حيث قدما النادي الإيطالي عقد للاعب براتب سنوي قيمته 7 ملايين يورو، ليكون ثاني أعلى لاعبي الفريق الإيطالي من حيث الراتب.

وأضاف أن الراتب الجديد للمدافع السلوفاكي في إنتر ميلان، لا يقل كثيرا عن عرض باريس سان جيرمان، الذي خصص راتبا سنويا قيمته 7.7 مليون يورو.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة، بعدما استطاع الفوز في 6 مباريات والتعادل في 3، والهزيمة في 5 لقاءات.