شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. بيلنجهام سيغير وجتهه فى حالة الإنضمام إلى مانشستر سيتي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ذا صن الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل النجم الإنجليزي جود بيلنجهام، لاعب وسط بورسيا دورتمند، حيث أشارت عن وجود إحتمالية لتغيير اللاعب وجهته حول الإنضمام إلى ريال مدريد، فى حالة إذا ما تمسك مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن بيلنجهام يفضل الإنتقال إلى مانشستر سيتي فى الفترة الحالية من أجل التدرب تحت قيادة المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا، خاصة أن اللاعب يعد من أحد معجبين المدرب بصورة كبيرة، مما قد يحدث مفاجأة فى الساعات القليلة القادمة بالتعاقد مع اللاعب، على غرار ما حدث مع هالاند.



ليفربول الأكثر رغبة فى ضم بيلنجهام!

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن نادي ليفربول هو الفريق الأكثر رغبة للحصول على خدمات بيلنجهام خلال الفترة الحالية، فى حين أن اللاعب ما زال يرفض فكرة إنتقاله إلى "الريدز" فى المرحلة المقبلة، ومن ثم فإن اللاعب يمنح الأولوية إلى مانشستر سيتي وريال مدريد للإنتقال إلى أحدهما خلال الفترة المقبلة.



شرط وحيد يسمح للسيتي ضم اللاعب

ومن جانبه يمتلك مانشستر سيتي حظوظ جيدة فى ضم اللاعب، بحالة إذا ما دخل فى مفاوضات جادة مع مسئولي دورتمند الألماني فى الفترة المقبلة، فى الوقت الذي لن يتنازل الفريق الألماني فى الحصول على أقل من 100مليون يورو فى بيع اللاعب، مما يجعل مجموعة السيتي الأكثر قوة فى الفوز بهذا الصراع.