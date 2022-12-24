نصائح أساسية للعناية بالشعر الدهني

- كيفية العناية بالشعر الدهنيدلّكي فروة رأسك بلطف قليلاً قبل الشامبو، فمن شأن ذلك أن ينشّط الدورة الدموية.اغسلي شعرك الغسلة الأخيرة بالماء البارد، من أجل تلطيف الشعر ومنحه البريق (وليس اللمعان).جفّفي شعرك بعد الاستحمام بمنشفة لطيفة للتخلّص من الماء الزائد.اضبطي مجفّف الشعر على درجة حرارة متوسطة وأبعديه مسافة 15 سنتمتراً عن شعرك ولا تركّزي على منطقة واحدة أكثر من 15 ثانية.

- كيفية تسريح الشعر الدهني

لا تستخدمي أبداً مشطاً معدنياً على شعرك المبتلّ، بل استخدمي مشطاً عظمياً أو بلاستيكياً. ويجب أن تكون أسنان المشط دائرية وناعمة لكيلا تضرّ بمسام الشعر. ولا تستخدمي أبداً المشط أو الفرشاة ذات الأسنان الضيّقة المتقاربة، لأنها ستساعد على تنشيط إفراز الزهم. تجنّبي الجل الذي يجعل شعرك باهتاً ودهنياً، ولا تستخدمي الزيوت التي تثقل الشعر وإن كانت تعطيه البريق.

- طرق العناية بالجذور الدهنية وأطراف جافة للشعر

فقد الشعر سلاسته بحيث لا يسمح للزهم بالانزلاق ليصل إلى كافة أنحاء الشعر جرّاء تطبيق صبغات الشعر عدّة مرات، وأيضاً نزع اللون وتجفيفه بكثرة على درجة حرارة مرتفعة. فما عليك سوى اتباع الخطوات الآتية:

طبّقي قناع خاص للشعر ذات خصائص فعّال في امتصاص الزيوت الزائدة في فروة الرأس.

عند تطبيق ماسك تنعيم الشعر، احرصي تطبيقه على جذور الشعر فقط وليس على فروة الشعر.