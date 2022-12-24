وزير الداخلية يصدر توجيهات تخص مياه الأمطار

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بالاستنفار الكامل لجميع فرق الدفاع المدني، والعمل على مساندة الجهد الحكومي في سحب مياه الأمطار.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يتابع منذ يوم أمس الجمعة ولغاية الآن إجراءات مديرية الدفاع المدني في سحب مياه الأمطار، ومساعدة المواطنين، والحالات الإنسانية في بغداد والمحافظات".

وبحسب البيان، وجه الشمري بالاستنفار الكامل لجميع فرق الدفاع المدني، والعمل على مساندة الجهد الحكومي في سحب مياه الأمطار، وتكثيف الجهود مع مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية خلال الظروف الجوية الحالية التي تمر بها البلاد.