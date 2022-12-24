خمسة أماكن لبيع التذاكر.. محافظ البصرة: خليجي 25 سيكون من أنجح البطولات

أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، أن بطولة خليجي 25 ستكون من أنجح البطولات.

وقال العيداني في مؤتمر صحفي بمحافظة البصرة، إن "بطولة خليجي 25 وصلت الى بيع التذاكر وهذا فخر لجميع العراقيين عامة والبصرة خاصة". وأضاف محافظ البصرة، أن "بطولة خليجي 25 ستكون من أنجح البطولات"، مبينا أن "بطولة خليجي 25 تشوق لها العراقيين قبل الاشقاء الخليجيين".

بدوره، قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، إن "بطاقات خليجي 25 أطلقت بشكل رسمي". وأوضح، ان "البيع المباشر لتذاكر خليجي 25 سيكون في خمسة أماكن:

- ملعب البصرة الدولي

- كورنيش البصرة

- تايم سكوير

- شنشل مول

- ملعب الميناء".

وتنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي بتاريخ 6 كانون الثاني والذي يجمع منتخبي المجموعة الأولى العراق وعمان، على استاد البصرة الدولي.



