انت الان تتابع خبر الفيفا يؤكد عدم وجود تلاعب في مباريات المونديال وحكم النهائي يرد على الفرنسيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف مارتشينياك في تصريحات، أدلى بها خلال وجوده بمؤتمر صحفي: "بالنسبة لاحتساب الهدف الثالث للأرجنتين، ما هو التأثير الذي سببه اللاعبون البدلاء حين تجاوزوا حدود الملعب للاحتفال بالهدف قبل دخول الكرة الشباك؟ الفرنسيون يبالغون كثيرًا".

وأكمل: "لقد نسيت الصحف الفرنسية دراسة القوانين.. كذلك لم يتحدث أحد عن هدف كيليان مبابي، الذي سجله في وقت كان يوجد فيه 7 لاعبين من مقاعد البدلاء داخل أرضية الملعب".

وفيما يتعلق بكرة الفرنسي ماركوس تورام، الذي منحه مارتشينياك بطاقة صفراء لتعمده السقوط داخل منطقة جزاء الأرجنتين مُحاولًا الحصول على ركلة جزاء، قال حكم الساحة البولندي: "لقد قالوا لي في غرفة الفار، بعد القرار مباشرة، إن هُناك خطأ وركلة جزاء، لكنهم بدأوا على الفور في النظر إلى كل شيء من زوايا مختلفة، وبعد ذلك تأكدوا أن اللاعب الفرنسي كان يدعي التعرض للإعاقة، وأنني اتخذت القرار الصحيح".

وختم مارتشينياك تصريحاته قائلًا: "لقد أرسل لنا العديد من المحترفين ولاعبي كرة القدم التهاني بعد المباراة، وقالوا إن الأمور كانت جيدة، كما قال كيليان مبابي نفسه إننا كنا حكامًا رائعين بالنسبة له".

والى ذلك، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عدم اكتشاف مجموعة النزاهة التي شكّلها قبل البطولة، أي تلاعب في المباريات الـ64 التي أقيمت في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وأصدر الاتحاد الدولي بيانًا عن آلية عمل المجموعة جاء فيه: "في إطار عملها، بحثت المجموعة تقارير تابعت أسواق المراهنات، وأجرت تحقيقات في مجالات مختلفة وراجعت الرقابة في مقرات البطولة، بحثًا عن سلوكيات مشبوهة، ولم تُكتَشف مؤشرات على التلاعب في أي من المباريات التي أقيمت خلال البطولة".

يُذكر أن منتخب الأرجنتين تغلب على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لكأس العالم "قطر 2022"، يوم الأحد الماضي (18 ديسمبر/ كانون الأول)، وقد أُقيمت المواجهة على أرضية ملعب "لوسيل"، بإدارة من حكم الساحة البولندي سيمون مارتشينياك.

وانتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3، قبل أن يحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز في ركلات الترجيح (4-2).