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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استنكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، ما وصفه بـ "الهجوم الشائن" على الأكراد في فرنسا.

الرئيس ماكرون يستنكر "هجومًا شائنًا" على الأكراد في فرنسا

جاء ذلك بعد أن أطلق رجل النار في مركز ثقافي كردي وصالون حلاقة بوسط باريس، في وقت سابق اليوم، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقلّ، بالإضافة إلى 4 مصابين.

وقال ماكرون عبر "تويتر": "أكراد فرنسا استهدفهم هجوم شنيع في قلب باريس. قلوبنا مع الضحايا والذين يصارعون من أجل الحياة، وعائلاتهم وأحبائهم".

وبعد الهجوم، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، تشديد إجراءات تأمين مواقع الجالية الكردية في البلاد.

وقال وزير الداخلية الفرنسي في تصريحات صحفية "طلبت من الشرطة تعزيز حماية مواقع الجالية الكردية".

وتابع "سنسمح لكل من يريد التظاهر بالقيام بذلك بعد الهجوم".

ومضى قائلا "الدوافع الدقيقة للمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 69 عاما والذي تصرف بمفرده، لا تزال غير معروفة".

دوافع "عنصرية" يشتبه أنها وراء هجوم أمام مركز ثقافي كردي بالعاصمة الفرنسية، فيما تستمر التحقيقات في حادثة فجرت استنكارا محليا ودوليا.

وأكد المشتبه بقتله 3 أشخاص وإصابة مثلهم الجمعة، لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال المصدر إن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته "حقيبة صغيرة" تحتوي على "مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل".

وفي غضون ذلك، تتواصل التحقيقات السبت لتحديد الأسباب التي دفعت الرجل البالغ من العمر 69 عاما الذي تمت ملاحقته في الماضي بسبب هجوم عنصري، لارتكاب هذا العمل.

وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية. واعتقل مطلق النار بعيد المأساة وأوقف قيد التحقيق.

ولم تسرب السلطات الفرنسية أي تفاصيل عن الضحايا "غير المعروفين لدى أجهزة الشرطة الفرنسية"، كما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

لكن الناطق باسم المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا أجيت بولات قال إن أحدهم فنان كردي لاجئ سياسي، والرجل الثاني وهو "مواطن كردي عادي" يتردد على الجمعية "يوميا". وأوضح أن بين القتلى امرأة كانت قد تقدمت بطلب للجوء سياسي "رفضته السلطات الفرنسية".

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الهجوم الدنيء" الذي "استهدف أكراد فرنسا"، وبطلب منه، سيستقبل قائد شرطة باريس مسؤولي الجالية الكردية صباح السبت، فيما أعلن هؤلاء عن مظاهرة للأكراد ظهر اليوم نفسه في باريس.

وفي الخارج، وصف المستشار الألماني أولاف شولتز إطلاق النار بأنه "عمل مروع"، بينما عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "تعازيه الحارة".

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، تشديد إجراءات تأمين مواقع الجالية الكردية في البلاد.

جاء ذلك بعد أن أطلق رجل النار في مركز ثقافي كردي وصالون حلاقة بوسط باريس، في وقت سابق اليوم، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقلّ، بالإضافة إلى 4 مصابين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي في تصريحات صحفية "طلبت من الشرطة تعزيز حماية مواقع الجالية الكردية".

وتابع "سنسمح لكل من يريد التظاهر بالقيام بذلك بعد الهجوم".

ومضى قائلا "الدوافع الدقيقة للمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 69 عاما والذي تصرف بمفرده، لا تزال غير معروفة".

يأتي ذلك رغم إعلان مدّعية عامّة في باريس، الجمعة، أنّ المسلّح الذي أطلق النار، اتهم في السابق بـ "عنف عنصري".

وأوضحت المدّعية العامّة لور بيتشو للصحفيين، أنّ "إطلاق النار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص"، مضيفة أن "المهاجم المشتبه به معروف للسلطات".

وتابعت "مطلق النار متّهم بطعن مهاجرين اثنين على الأقل بسكّين في مخيّم بالعاصمة الفرنسية في هجوم وقع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2021".

ومضت قائلة: "السلطات ستفحص أي جانب عنصري محتمل وراء إطلاق النار".