انت الان تتابع خبر ما علاقة ميغان في تدهور حالة الملكة الراحلة إليزابيث؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن المصدر هذه التصريحات، بعد تجديد الثنائي هجومهما على القصر الملكي من خلال الوثائقي الخاص بهما والذي يعرض على "نتفليكس".

وورد في التقرير أن الدور الذي لعبته ميغان ماركل بإنشاء خلاف حاد بين الأمير هاري والعائلة المالكة البريطانية، أثر سلباً على الحالة النفسية للملكة، وانعكس على حالتها الصحية بمرور الوقت حتى وفاتها، اذ كان الخلاف محبطاً للغاية بالنسبة للملكة، وكان مصدر قلق وتوتر كبيراً لها، وجاء في أسوأ توقيت ممكن أي بينما كانت الملكة تعاني من مشكلات صحية مقلقة.



هذا وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا يوم 8 أيلول 2022، عن عمر ناهز الـ 96 عاماً.