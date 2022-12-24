انت الان تتابع خبر اعتقال متهم بسرقة 35 مليوناً ومخشلات ذهبية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٣٥ مليون دينار عراقي) مع مخشلات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة الاورفلي شرق بغداد".وأضافت، ان "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات عن تعرض إحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية للسرقة، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات، وجهد أثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه".

وتابعت المديرية: "ولدى إجراء التحقيق مع المتهم اعترف صراحة عن قيامه بسرقة المبلغ مع مخشلات ذهبية من داخل الدار"، مبينة أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".



وأشار البيان الى أن "مفارز أخرى ألقت القبض على عدد من المتهمين بقضايا التزوير، وسرقة الدراجات النارية، ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

واتم البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".