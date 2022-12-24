انت الان تتابع خبر لأغراض السفر.. الرافدين يباشر ببيع الدولار للمواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "باشر، اليوم السبت، بيع عملة الدولار للمواطنين لأغراض السفر"، مبينا ان "فرعي المصرف في شارع فلسطين والحي العربي بالمنصور شهدا اقبالاً واسعاً من قبل المواطنين الذين يرومون شراء الدولار وفق شروط وضوابط وتعليمات حددها المصرف في وقت سابق".



وأضاف، ان "المصرف بدأ منذ اليوم في عملية بيع العملة الأجنبية وهو مستمر في ذلك بشكل يومي وسيتم شمول فروع جديدة في الأيام المقبلة".