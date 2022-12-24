رئيس الجمهورية يدين الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزاً للكرد في باريس

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، على أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا، وذلك بعد الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزاً للكرد في باريس.



وقال رشيد في تغريدة تابعتها الخليج 365، "نستنكر وندين بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزا ثقافيا للكرد في باريس والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء".

ودعا "الحكومة الفرنسية الى الإسراع بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة"، مشددا على "أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة".