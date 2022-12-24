الكويت .. «الصحة»: لم نلغِ الفصل بين الرجال والنساء

الشارقة - اميمة ياسر - نفت وزارة الصحة بالكويت، ما تم تداوله حول إلغاء الفصل في تقديم الخدمة الصحية بين الرجال والنساء"، بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع.

حيث أكدت وزارة الصحة أن منهجية تقديم الخدمة الصحية لم يطرأ عليها أي تغيير، نافيةً كل ما يتم تداوله عن إلغاء الفصل في تقديم الخدمة الصحية للرجال والنساء.

وشددت الوزارة في بيان لها على أن تلتزم جميع المؤسسات العلاجية بصون وحماية وحفظ حق المريض بالخصوصية، وسرية المعلومات المتعلقة به.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن منهجية تقديم الخدمة الصحية لم يطرا عليها أي تغيير"، نافية كل ما يتم تداوله عن إلغاء الفصل في تقديم الخدمة الصحية للرجال والنساء.

وطالبت الوزارة الكويتية، بـ"ضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية، وتحري الدقة في النشر".