شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخطط لتجديد عقده مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة قوية داخل نادي ليفربول الإنجليزي من أجل تجديد التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فريمنيو، خاصة أن عقد اللاعب من المقرر أن ينتهي فى صيف 2024،مما يدفع مسئولي "الريدز" لحسم ملف تجديد تعاقده اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت التقارير أن العقد المبرم من المتوقع أن لا تزيد مدته عن عامين بأقصي تقدير، حيث أن فكرة التجديد للاعب بعقد طويل الأمد غير مطروحة داخل إدارة الفريق، لا سيما أن اللاعب أصبح كثير الإصابات فى الآونة الأخيرة، الشئ الذي يمنع التجديد إلى اللاعب لمدة كبيرة.



تقارير.. تفيد بإنهاء ملف تجديد اللاعب

وأشارت صحفية CNN البرتغالية أن التجديد إلى اللاعب سيكون لمدة عام واحد أو عامين فقط، فى إنتظار الإتفاق النهائي حول تفاصيل بنود التعاقد، بعد أن كان اللاعب بعيدًا عن الصورة بعض الشئ، بجانب تأثره بعدم إستظعائه رفقة منتخب السامبا فى المونديال الأخير.



نونيز يساهم فى بقاء فيرمينيو!

ويعد تذبذب مستوي المهاجم الأوراجواني داروين نونيز مع ليفربول فى الآونة الأخيرة، أحد الأسباب القوية التى تدفع مسئولي" الريدز" لإنهاء مفاوضات التجديد مع فيرمينيو، والذي سيكون بمثابة إضافة قوية لخط هجوم الفريق إذا استعاد اللاعب لمستواه المعهود.