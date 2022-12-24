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الحضانة مش للأم بس..المشرع حدد 5 شروط لحضانة الطفل للنساء و4 للرجال.. برلماني

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الحضانة مش للأم بس"، استعرض خلاله حضانة الصغير من الأم إلى الأب، حيث حدد المشرع 5 شروط لحضانة الصغير للنساء و4 للرجال، و3 حقوق مشتركة لإكتسابها، وتخيير الصغير فيمن يرغب الإقامة معه بعد بلوغة 15 سنة، وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:  

"الحضانة مش للأم بس".. 5 شروط لحضانة الصغير للنساء.. و4 للرجال أبرزها ألا يُشتهر عنه الفسوق.. تخيير الطفل فيمن يرغب الإقامة معه بعد بلوغة سن 15 عامًا.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

 


                                         برلمانى 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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